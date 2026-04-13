エミー賞コメディ部門がかつてないほど多様な顔ぶれを見せている。特に注目を集めるのは、『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』など1時間枠のドラマ作品がコメディとして続々と参戦し、長らく続く「ドラメディ（コメディドラマ）」論争を再燃させていることだ。 エミー賞コメディ部門で再燃する“ドラメディ”論争エミー賞のコメディ部門では、1時間枠の作品が「コメディ」としてエントリーすることの