12日に行われた自民党大会がいま、物議を醸しています。その理由は、「陸上自衛官が国歌を歌ったこと」。法律に違反する“政治的行為”ではないか、と批判の声もでています。■自民党大会で自衛官が国歌野党批判…小泉防衛相、高市首相は1年に1度開かれる、自民党の党大会。党所属の国会議員らが集まり、今年1年の方針などを決める最高機関です。ロックミュージシャン・世良公則さんなどゲストも登場。大盛況で終了のはずでした