運転手不足解消の一手として期待されている自動運転バスで、3度目の事故が発生しました。12日、新潟・弥彦村が運行する「ミコぴょん号」が男女2人に衝突。2人は病院に運ばれましたが、命に別条はありませんでした。発生当時、歩行者を検知したバスは、事故現場の約55メートル手前で一時停止。オペレーターが手動に切り替えて、歩行者を避けたあと、そのまま運転を再開していましたが…。弥彦村・宇野誠地域交通対策室長：通常、道