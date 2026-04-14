◇プロ野球パ・リーグ日本ハムｰロッテ(14日、ZOZOマリン)ロッテの宮粼颯投手が2つのデッドボールと暴投で1点を失いました。9回のマウンドに立った宮粼投手は、先頭打者の奈良間大己選手へ3球連続ストレートで2ストライクに追い詰めます。しかし4球目のストレートが奈良間選手の腰に直撃。1アウトを奪い続く清宮幸太郎選手の打席でもインコースを攻め、右手甲に死球を与えてしまいます。宮粼投手は2アウト1･3