15日は西日本で朝から、関東も午後は雨が降り出しそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■西日本は15日朝から傘の出番15日(水)の朝は九州〜近畿で雨が降りやすいでしょう。九州の雨は午前中にほぼやむ予想です。近畿は昼前からだんだんと降り方が強まり、夕方〜夜にかけては広く本降りとなりそうです。中国・四国は夜になるとだんだんと雨があがる予想です。■15日午後は東日本も雨昼前後には東海や北陸も次第に雨