米国とイスラエルの対イラン軍事作戦の影響で原油価格が高騰する中、制裁を回避してロシア産原油を取引する「影の船団」の活動が活発化するとの懸念が高まっている。バルト海東部のフィンランド湾では４月以降、ロシアに向かうタンカーや貨物船約３０隻が停泊しており、エストニアなど周辺国が警戒を強めている。（エストニア北部ベルギ上杉洋司）エストニア海軍が１０日、フィンランド湾で行った監視活動を読売新聞など外国