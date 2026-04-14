「阪神−巨人」（１４日、甲子園球場）七回、阪神が逆転に成功した。六回までは巨人の先発・則本にわずか２安打に。七回から北浦にスイッチすると、先頭の佐藤輝が口火を切った。初球を左翼フェンス上部直撃の二塁打に。あと少しでスタンドインという当たりに悔しそうな表情を浮かべながらもここから流れを呼んだ。大山が左前打で続き、１死一、三塁とすると、続く前川が適時右前打で１点差に。ここで相手投手は田中にスイッ