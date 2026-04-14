福島・いわき市の住宅街。炎が2階の窓を突き抜け、激しく燃えさかっています。「2階が燃えている」と119番通報が寄せられたのは13日午後6時過ぎのことでした。大量の煙が風に流され、辺りは騒然となりました。当時の様子について、近くに住む人は「建物の中に結構火が見えていた。真っ赤に燃えていた」と話しました。火は約2時間後に消し止められました。この火事で、火元の住宅にいた親子2人を病院に搬送。70代の母親は喉をやけど