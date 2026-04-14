All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。人気芸能人が結婚を発表すると、SNSなどではショックを受けて「ロス」になったファンの書き込みが多くなることでおなじみです。この記事では、「40代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな40代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【5位まで