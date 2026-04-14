個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 食べ物がもらえる優待で、お気に入りはありますか？「株主優待でもらった食品の中で、おいしいと思ったものや、お気に入りのものはありますか？」（あおやまさん／58歳）A. 「果物がもらえる優待は嬉しいですね」（桐谷さん）優待はいろいろな食品がもら