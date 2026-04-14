「東京ばな奈ワールド」が「ちいかわ」と“むちゃうま”なコラボ！ 4月20日から5月6日まで、JR大宮駅に期間限定のポップアップストアがオープンします。話題の新作！ 「ちいかわクッキーサンド」3月に誕生したばかりの新作「クッキーサンド」がエキュート大宮に初登場。東京ばな奈のかぶりものをしたちいかわたちが描かれた、見た目も味も最高の一品です。▼ちいかわクッキーサンド バナナミルク味サクサクのラングドシャクッキー