中国メディアの新聞坊によると、江蘇省杭州市でこのほど、運転手がほんの15分ほど車から離れた間に、車内で数十匹のハチが巣作りに励むということがあった。数十匹のハチは空いていた車の窓から車内に侵入したとみられる。通報を受けて駆けつけた消防士は「春はハチの繁殖期だ。ハチは特に暖かくて風雨をしのげる環境を好むので、車内は絶好の巣作りの場所だ」と説明した。防護服を着た消防士が、密封袋、殺虫スプレー、その他の道