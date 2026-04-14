テレビアニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーン第3弾「極楽じゅじゅやすみ3」が、4月29日（水・祝）から5月26日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ18店舗で開催される。【写真】コラボメニューも登場！ 「極楽じゅじゅやすみ3」の詳細■アニメ5周年記念今回テレビアニメ『呪術廻戦』5周年を記念して開催される「極楽じゅじゅやすみ3」は、虎杖悠仁や五条悟たちの“浴衣姿”が楽しめる描き下ろしイラストを用いた期間限