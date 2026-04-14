きのう午前、山形県天童市の道路で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、自称・会社員の２６歳の男が逮捕されました。 警察は、捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたは、山形市上桜田に住む、自称・会社員の２６歳の男です。 警察によりますと、男はきのう午前９時２０分ごろ、天童市桜町の道路で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。 不審車