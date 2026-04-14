ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は14日、福岡銀行など傘下4銀行の平均で9・1％程度の賃上げを7月から実施すると発表した。ベースアップ（ベア）や定期昇給などを含めた合計で、昨年の平均6・0％を上回る高水準の賃金改善となる。