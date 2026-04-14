14日の県内は雲が広がり、雨が降っています。 15日未明には雨雲がとれるところが多く、その後、日中は傘の出番はなさそうです。 15日の天気のポイントは、雲が広がりますが穏やかな陽気となるでしょう。 日中は気温が上がるので、脱ぎ着しやすい服装がおススメです。 ▽15日(水)の天気 ▽15日(水)の気温 ▽15日(水)のPM2.5予想 ▽15日(水)の海上 風と波