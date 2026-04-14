木村拓哉＆工藤静香夫妻の長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）が14日、自身のSNSを更新。同日に誕生日を迎えた母・工藤を、“斜め上”の写真を添えて祝福した。【写真】「最高すぎる笑」“斜め上”な親子写真を公開したCocomiCocomiは「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー ※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。真剣な顔つきでキャンバスに向か