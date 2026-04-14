俳優の佐藤浩市が、14日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00）に出演。プライベートでも交流の深い、MCの笑福亭鶴瓶に声を荒げる一幕があった。【写真】「三國DNAを感じる」佐藤浩市＆息子・寛一郎の“ダンディーな”親子2ショット17日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』チームの一員として、綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡とともに出演した佐藤は、同映画について「今