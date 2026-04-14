経営再建中の日産自動車は2030年度に、日本・アメリカ・中国で年間255万台の販売を目指す「長期ビジョン」を発表しました。日産はきょう、今後の経営方針を示す「長期ビジョン」を発表しました。日本・アメリカ・中国を成長をけん引する「リード市場」と位置づけ、2030年度に、年間で合わせて255万台の販売を目指します。2024年度と比べておよそ25％増やす計画です。また、将来的に9割のモデルにAI運転技術を搭載し、この夏発売の