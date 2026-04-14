花束が手向けられた遺体発見現場付近＝14日午後3時59分、京都府南丹市京都府南丹市で3月から行方不明になっていた市立園部小の安達結希さん（11）が遺体で見つかったことが分かった14日、地元は悲しみに包まれた。「あったはずの未来が断たれた」。無事を祈る住民らの思いはかなわなかった。子どもが園部小の卒業生で、安達さんとも面識があった30代の男性は「まだ11歳。早く見つけてあげることもできなかった」と悔しさをにじ