◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月14日甲子園）阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（29）が痛恨の被弾だ。打線が郄寺の逆転2点打で試合をひっくり返した直後の8回に登板した右腕は簡単に2死を奪ったものの、大城に直球を捉えられ右中間越えの同点ソロを被弾。まさかのシーンに球場は悲鳴ののち、静まりかえった。モレッタは15日が30歳の誕生日。20代最後の日に痛恨の失点を食らった。