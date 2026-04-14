プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)阪神打線が7回につながり、一挙3点を奪い試合をひっくり返しました。阪神はこの試合、巨人先発の則本昂大投手の前に6回2安打と苦戦します。それでも7回に2番手の北浦竜次投手を攻め、佐藤輝明選手、大山悠輔選手の連打で無死1、3塁とすると、1死後に前川右京選手のライト前ヒットでようやく1点を返します。さらに北浦投手にかわりマウンドにあがった3番手・田中瑛斗投手に対し、2死