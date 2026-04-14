グリーンエナジー、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーと皐月賞に３頭を送り込む上原佑紀調教師の父である上原博之調教師＝美浦＝は、Ｇ１６勝を含む重賞２９勝の実績を誇るベテラントレーナー。そのなかでも１月２０日に２５歳で死んだダイワメジャーは、Ｇ１５勝と輝かしい実績を残した。上原博師は「のどの手術とかもあったけど、それにも耐えてくれて。厩舎としては、いろんなことを教えてくれた先生みたいな馬でした」と