◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は２―０の７回から中継ぎ陣が阪神打線に捕まり、逆転を許した。今季１勝目をかけて先発した則本が６回２安打無失点で降板。７回から２番手で登板した北浦が佐藤、大山に連打を浴びて１点を失うと、なおも１死一、三塁のピンチで田中瑛がマウンドに上がった。坂本を１３４キロで空振り三振に仕留めたが、代打・高寺に中前打で逆転を許した。則本は今季２度目の先発マ