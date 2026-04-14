女優・吉岡里帆のオフショットにファンはメロメロだ。吉岡は１４日にインスタグラムを更新。「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり「＃どん兵衛＃どんぎつね」とハッシュタグを付けて投稿すると、ノースリーブの黒ドレスで、耳としっぽを付け「どんぎつね」にふんしたショットを投稿した。吉岡は先月３１日の投稿で「どんぎつね」として４年ぶりに登場することを発表し、ファンを沸かせていた。「どんぎつね」は