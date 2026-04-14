鹿児島県鹿屋市出身のプロボクサー・荒竹一真選手が、東京でプロ3戦目にのぞみ、圧巻の2ラウンドKO勝利を飾りました。 鹿屋市出身のプロボクサー・荒竹一真選手。きのう13日、東京の後楽園ホールでプロ3戦目に挑みました。 元プロボクサーの父・俊也さんが経営する鹿屋市のジムで腕を磨き、高校・大学とアマチュアの舞台で数々の成績を残した荒竹選手。去年、名門・大橋ジムに入門し、プロの世界へ飛