鹿児島の和牛やブリなどのアメリカへの輸出拡大を目指し、県産食材の魅力をアピールするイベントが首都ワシントンで開かれました。 和牛やブリなど鹿児島の食材を使った色とりどりの料理。 首都ワシントンの日本大使公邸で13日、県産食材の魅力をアピールするイベントが開かれました。 アメリカを訪問中の塩田知事が、山田重夫駐アメリカ大使と開催したもので、アメリカ連邦政府や連邦議会の関係者らおよそ300人