水俣病が公式確認されてから70年となる来月1日に熊本県水俣市で開かれる慰霊式に、塩田知事が出席することになりました。鹿児島県知事の出席は20年ぶりです。 水俣病は1956年5月1日、公式に確認された公害病で、鹿児島県内では493人が水俣病患者と認定されています。 出水市の隣の熊本県水俣市で毎年5月1日に開かれる慰霊式への鹿児島県知事の出席は、公式確認から50年となった2006年の伊藤知事が最後で、その後は担当部長や副