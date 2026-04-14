全国ニュースでもお伝えしていますが、京都府南丹市の山林で見つかった遺体は、行方不明となっていた小学6年の男子児童と分かりました。鹿児島の小中学校でも、子どもの出欠確認の徹底や、登下校の見守りを強化する動きが出ています。 不審者から身を守るための標語「いかのおすし」 「いかのおすし。いかは？いかない。のは？のらない」 子どもが登下校中に不審者から身を守るための標語「いかのおすし」。奄美市の伊津