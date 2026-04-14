国内で史上初めて震度7の揺れを2度観測した熊本地震から10年です。熊本では復興が進む一方、記憶の風化も懸念されています。鹿児島でも災害への備えを進めている人もいます。 最大震度7の揺れを2度観測した熊本県益城町です。14日あさ、役場に献花台が設置され、住民が花を手向けていました。 （地震で自宅が全壊した住民）「早いですね。10年はあっという間」 2016年4月14日午後9時26分、熊本を襲った最大震度7の地震。その