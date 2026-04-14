鹿児島県指宿市の水迫畜産が、牛肉の種類や産地を不適正に表示していた問題です。農林水産省が会社を立ち入り検査してから問題の公表まで2年半余りかかったことについて、農水省は妥当だったとの認識を示しました。 この問題は、水迫畜産が2023年1月から1年間、27トンの牛肉の種類や、牛の生産履歴をたどれる個体識別番号などを不適正に表示して販売していたものです。 水迫畜産が最初に不適正な表示の疑いで立ち入り検査を受