私は、熊本地震で震度7の揺れが2度襲い、関連死を含め45人が亡くなった熊本県の益城町を取材しました。地震から10年。益城町に暮らす鹿児島出身の男性は、記憶の風化を感じています。 国内の観測史上初めて震度7を立て続けに観測した熊本地震 人口およそ3万4000人、熊本市の東に位置する熊本県益城町です。10年前の4月14日… 震度7の揺れが4月14日と16日の2度発生。震度7を立て続けに観測したのは、国内の観測史上初めてでした