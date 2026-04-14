【モデルプレス＝2026/04/14】俳優で歌手の中島健人が、14日に開催された全国ツアー「“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026」福岡公演にて、初のアジアツアー「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」の開催を発表した。【写真】32歳STARTOイケメン「オーラが隠せてない」お忍びで渋谷降臨◆中島健人、初のアジアツアー決定2024年3月にグループを卒業し、2025年12月25日にアルバム『N／bias』でソロメジャーデビューを果たした中島。2