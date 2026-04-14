秋田朝日放送 この春開校した由利本荘市の小学校で入学式が行われ、真新しいランドセルを背負った新１年生が学校生活をスタートさせました。 この春統合された由利本荘市の尾崎小学校、子吉小学校、小友小学校は、本荘東小学校として開校しました。14日に初めての入学式が行われ、最初の新入生となる７６人が仲間入りしました。新１年生は１人ずつ名前を呼ばれると、元気よく返事をしていました。 式を終えた１年