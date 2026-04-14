秋田朝日放送 男鹿市で風車の羽根が折れた事を受けて、鈴木知事は国に対し原因の早期究明などを求めて緊急の要望書を提出しました。また、事故現場には経済産業省の担当者が現地入りし、調査を行いました。 鈴木知事は14日午後に経産省を訪ね、原因究明や安全基準の見直しなどを求める緊急の要望書を手渡しました。 【鈴木知事】 「果たして点検事業者の点検が適切だったのか。適切であったとすればその基準はこれで