秋田朝日放送 秋田市楢山の線路沿いで枯草が燃える火事があり、秋田新幹線などが一時運転を見合わせるなどの影響が出ました。 消防によりますと午後５時半すぎ、秋田市楢山の住民から「踏切近くの枯れ草が燃えている」と１１９番通報がありました。現場は秋田駅近くの館ノ越踏切近くで、午後６時１５分すぎに火は消し止められたということです。けがをした人はいません。 この影響で、秋田新幹線は秋田駅と大曲駅の間と