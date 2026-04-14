本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/14（火） EUR/USD 1.1600（32.0億ユーロ） 1.1650（13.0億ユーロ） 1.1675（8.03億ユーロ） 1.1700（17.0億ユーロ） 1.1750（5.07億ユーロ） USD/JPY 161.45（7.68億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1700に大規模設定、1.1750に中規模設定あり ドル円は161.45と上方の水準に設定あり