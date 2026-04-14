秋田朝日放送 「人口減少が進む街に人の流れと会話をー」。男鹿市に食を通して人が集まる新たな拠点がゴールデンウィークにオープンします。 「活気を生み出すには魅力ある仕事、そしてみんなが集まれる場所が必要だ」。そんな思いから、廃業した鉄工所が新たな集いの場に生まれ変わりました。その名も「おいしいファクトリーＣＡＤＡＲ（かだーる）」。秋田弁で「仲間になる、集ま