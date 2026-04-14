子供とみられる遺体の発見から一夜明けた京都・南丹市。14日午後、この遺体は3月23日から行方不明になっていた安達結希さん（11）だと判明しました。遺体の発見現場で14日朝から行われていたのは鑑識作業。事態は新たな局面を迎えました。小学6年生の安達結希さんが行方不明となって、ちょうど3週間がたった13日。山林から子供とみられる性別不明の遺体があお向けに倒れた状態で発見されました。埋められた形跡はなく、落ち葉など