HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、厳しい指導と仲間からの指摘に耐えきれなくなった「ルックスが完璧」と評価されたAOIが、レッスン中に号泣し退室する事態が起きた。【映像】スタジオを飛び出し号泣する「ルックスが完璧」練習生（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばた