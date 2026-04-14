◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月14日甲子園）阪神の高寺望夢内野手（23）が起死回生の逆転打を放った。2点を追う7回、前川の右前適時打で１点差として2死二、三塁から代打・郄寺がバットを折りながら遊撃後方に落ちる2点打。ベンチ前では佐藤輝ら同僚が跳びはねて歓喜するなど、球場のボルテージは最高潮に達した。