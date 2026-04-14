HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、プロ意識の高いAYANAが、練習不足が露呈した仲間たちに対し厳しい言葉を投げかけた。【映像】2人の練習生がガチ喧嘩…場が凍りつく実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよ