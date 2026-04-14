『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「クマ駆除中に滑落救助の瞬間ろっ骨などを骨折」についてお伝えします。◇警察と消防によりますと、12日午後1時ごろ、山形市の山中で、クマの駆除をしていた60歳の女性が転倒してけがをし、13日朝、県の消防防災ヘリで救助されました。救助の瞬間を捉えた映像では、救助隊員とともに女性が引き上げられていく様子が確認できます。女性は、猟友会のメンバーとクマの駆除