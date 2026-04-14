安達さんを捜索する中で見つかった遺体について、なぜ人目につかない山林の中で発見されたのでしょうか。現場の状況について、元埼玉県警捜査1課・佐々木成三さんと見ていきます。遺体が発見された場所は小学校から南西に2km離れた山あいの地域だということが、上空の画像からも分かります。拡大するとすぐ近くには国道が走っていて、目の前には田んぼが広がっている場所でした。山林の近く、遺体発見現場のすぐ近くまで道路があり