福井ブローウィンズは4月14日、ライアン・ケリーが「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」をもって現役を引退することを発表した。 9日に35歳の誕生日を迎えたケリーは、211センチ104キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。名門デューク大学でNCAAトーナメント優勝を成し遂げ、「NBAドラフト2013」でロサンゼルス・レイカーズから2