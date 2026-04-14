本日の日経平均株価は、米・イランの和平交渉が継続するとの期待から値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比1374円高の5万7877円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は35社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、統用蓄電池など受注増加し2月中間期経常益2.2倍と