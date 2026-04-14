この記事をまとめると ■コンビニには毎日3トン車や2トン車を使って商品を納品している ■納品に訪れるトラックドライバーは迷惑な客もよく見かけている ■クルマや自転車の停め方が無造作な人が多く危険なシーンも少なくない 毎日訪れるからこそ見えるコンビニに蔓延る迷惑客 24時間営業、年中無休。このような便利なスタイルでわたしたちの暮らしを支えてくれているのが、コンビニエンスストア、いわゆるコンビニである。お弁