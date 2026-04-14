14日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、アウトサイドヒッターのアイリス・ショールテン（26）とレーナ・シュティグロート（31）、住田帆志乃（25）、浮島杏加子（29）、ミドルブロッカーのシェイラ・テイラー・ホフト（27）と中村安里（29）、大久保真美（24）、セッターの奥原花（25）が退団することを発表した。ク