お腹を引き締めたいのに、腹筋運動をしてもなかなか変化が出ないと感じていませんか？その原因は回数や強度ではなく、“動かし方”にある可能性が。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【ヘッドロールアップ】。腹筋を鍛えるだけでなく、体幹を整えながら“ぽっこり見え”の土台から見直していくエクササイズです。【STEP１】スタートポジションを整える仰向けになり、両脚は拳1個分あけてひざを立てます。両手