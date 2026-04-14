俳優の甲本雅裕さんが、自身のインスタグラムでキャンプの模様を投稿しています。 【写真を見る】【 甲本雅裕 】愛車とともに「久しぶりのキャキャキャンプ」フォロワーしみじみ「いい。最高」【 #笑おうや 】甲本さんは「相棒とオレ」「久しぶりのキャキャキャンプ」とテキスト。1枚目の写真には、かつて投稿していた愛車?JB64＝ジムニー?のそばにタープを張り、折りたたみのキャンプ用チェアとテーブルを組んだ甲本さんの